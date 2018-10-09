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В Приамурье автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути

Водитель грузовика госпитализирован с переломом ноги. Движение в районе происшествия остановлено. Правда, пассажирские поезда ходят по расписанию. По предварительной версии, мост рухнул из-за проезда большегруза. На месте работают специалисты МЧС России. Следственный комитет начал проверку. 

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