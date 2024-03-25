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В Приамурье задержан управляющий директор рудника "Пионер"
Следователи задержали по подозрению в нарушении требований безопасности управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области России, где 18 марта произошел обвал и под завалами находятся 13 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Амурской области, пишет ТАСС.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника "Пионер", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно. Спасательные работы не прекращаются.
На золотодобывающем руднике "Пионер" 18 марта произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Их последнее местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС.
Фото: pixabay.com
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