В Прибалтике новый рекорд цен на электроэнергию

В Прибалтике политика властей все больше опустошает карманы рядовых граждан. На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию показала рекордный рост. Сильнее всего выросла стоимость в Эстонии - на 44 %. В Литве цена на электричество выросла на 42 %, в Латвии на 40 %. При этом на фоне значительного роста производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 1 %.