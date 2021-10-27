В Прибалтике обостряется ситуация с коронавирусом

На самом деле мы просто не можем допустить, чтобы богатые страны снимали сливки, пользуясь неограниченным доступом к вакцинам и запасая их в хранилищах, а в бедных странах люди и дальше умирали, умирали и умирали! Именно поэтому мы сейчас требуем честного распределения прививочных препаратов!

Дэвид Набарро, спецпосланник ВОЗ по COVID-19