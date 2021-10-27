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В Прибалтике обостряется ситуация с коронавирусом
Обостряется ситуация в мире с коронавирусом. В Латвии мобилизуют всех медиков. Повестки получат сотрудники частных медучреждений и медспециалисты, которые работают вне сферы здравоохранения. В стране действует чрезвычайное положение.
Литва
В Литве наблюдается дефицит кислорода. Инфекционные отделения переполнены. Введены жесткие ограничения в отношении невакцинированных: фактически им разрешено выходить из дома только в магазин, да и то лишь в ближайший и небольшой.
Эстония
Близка к катастрофической и ситуация в Эстонии. Сообщается об остром дефиците коечного фонда - в последние десятилетия власти активно оптимизировали здравоохранение, в итоге больниц и врачей стало не хватать. Правительство изучает возможность введения новых ограничений для непривитых. Звучат и предложения запретить невакцинированным детям игры со сверстниками.
ВОЗ требует справедливого распределения вакцин между странами
К идее ввести ограничения на полеты тем, кто не привился, скептически относится Всемирная организация здравоохранения. Не поддерживает ВОЗ и массовые прививки от COVID-19 для детей.
На самом деле мы просто не можем допустить, чтобы богатые страны снимали сливки, пользуясь неограниченным доступом к вакцинам и запасая их в хранилищах, а в бедных странах люди и дальше умирали, умирали и умирали! Именно поэтому мы сейчас требуем честного распределения прививочных препаратов!
Вакцины для детей и запрет на перелеты для непривитых, считает ВОЗ, чреваты несправедливым распределением препаратов. Это также позволит богатым странам отстраниться от бедных, игнорируя их проблемы.
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