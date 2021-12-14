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В Прибалтике цены на отопление вызывают беспокойство

Из-за роста стоимости горючего и повышения закупочных цен на топливо отопление в Литве подорожало за год на 60 %. По информации Госслужбы регулирования энергетики страны, за год цена биотоплива выросла на 91 %, природного газа - на 268 %. Если брать крупные города, то самое дешевое отопление пока в Каунасе, а самое дорогое в Вильнюсе. По сравнению с ноябрем цена киловатт-часа увеличилась на 15,5 %.

Цены на коммуналку вызывают тревогу и в Эстонии. Жители обеспокоены своей способностью оплачивать счета за отопление и решили по возможности потреблять меньше электричества.

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