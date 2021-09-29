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В Прибалтике заканчиваются запасы газа: резервы иссякнут к январю
Единственное хранилище газа в Прибалтике может опустеть уже к январю. Об этом в парламенте Латвии заявил представитель оператора газотранспортной системы страны. Все дело в высоких ценах. Поставщики газа ожидают, что к весне стоимость голубого топлива снизится, и не спешат закупать его, а вместо этого изымают резервы. Если все пойдет так же, то к началу года в подземном хранилище останется лишь минимум, который продавать нельзя - он зарезервирован постановлением правительства для энергоснабжения в случае государственной угрозы.
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