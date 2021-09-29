В Прибалтике заканчиваются запасы газа: резервы иссякнут к январю

Единственное хранилище газа в Прибалтике может опустеть уже к январю. Об этом в парламенте Латвии заявил представитель оператора газотранспортной системы страны. Все дело в высоких ценах. Поставщики газа ожидают, что к весне стоимость голубого топлива снизится, и не спешат закупать его, а вместо этого изымают резервы. Если все пойдет так же, то к началу года в подземном хранилище останется лишь минимум, который продавать нельзя - он зарезервирован постановлением правительства для энергоснабжения в случае государственной угрозы.