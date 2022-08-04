В пригороде Берлина произошел взрыв

В пригороде Берлина горят полтора гектара леса. Причиной называют взрыв на близлежащем полигоне, который привел к возгоранию на хранилище боеприпасов, и то и дело детонирующие взрывные устройства препятствуют работе пожарных. А к борьбе с огнем привлечены более сотни человек. При этом сохраняется высокая вероятность, что пламя продолжит распространяться: в регионе стоит сильная жара - до 37 градусов по Цельсию.