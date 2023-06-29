В пригороде Львова демонтировали памятник "Родина-мать"

Во Львовской области продолжается тотальный демонтаж памяти. Местные власти снесли памятник советской эпохи "Родина-мать", расположенный в поселке Брюховичи. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета. Скульптура была изготовлена еще в 1956 году, но сейчас попала под так называемую декоммунизацию. Кроме того, в поселке Винники власти собираются снести памятник "Воин". Однако в силу исторической ценности монумент перенесут в специализированный музей города.