Срочные сообщения пришли буквально только что из Франции. В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на людей. Известно, что погиб один человек, еще двое серьезно пострадали. По словам очевидцев, нападавший кричал "Аллах акбар". Преступника ликвидировали. Этого мужчину несколько лет назад обвиняли в поддержке терроризма. Но не исключено, что причиной инцидента мог стать и бытовой конфликт. На месте ЧП сейчас работают жандармы.