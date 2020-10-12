ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В пригороде Парижа совершено нападение на полицейский участок

Накануне ночью стражи порядка с трудом сдержали натиск десятков хулиганов. Они были вооружены металлическими прутьями и пиротехникой. Нападающие успели сжечь несколько автомобилей. При этом в ходе инцидента никого не задержали. Отметим, район, где произошла атака, активно задействован в наркотрафике.

Тем временем полицейским Парижа удалось задержать человека, который разрисовывал свастикой дома и витрины дорогих магазинов. Десятки изображений за последние недели появились на Елисейских полях и улице Риволи. О личности и целях преступника власти не сообщают.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все