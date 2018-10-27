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В Приморском крае обрушился автомобильный мост

ЧП в Приморском крае России. В селе Осиновка обрушился автомобильный мост. Дорожное полотно провалилось под 20-тонной фурой. Большегруз с картофелем превысил нагрузку на мост в полтора раза. Вместе с грузовиком на трассе в момент происшествия находилась легковая машина. Ее при обрушении придавило прицепом. Погибли женщина и ребенок. Водитель фуры задержан.

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