В Приморском крае обрушился автомобильный мост

ЧП в Приморском крае России. В селе Осиновка обрушился автомобильный мост. Дорожное полотно провалилось под 20-тонной фурой. Большегруз с картофелем превысил нагрузку на мост в полтора раза. Вместе с грузовиком на трассе в момент происшествия находилась легковая машина. Ее при обрушении придавило прицепом. Погибли женщина и ребенок. Водитель фуры задержан.

