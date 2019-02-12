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В Приморском крае России раньше времени начались лесные пожары

Это связано с малоснежной зимой. С начала года там уже зарегистрировано 45 очагов возгорания. Известно об одном погибшем. Пожароопасный сезон объявлен в 28 муниципалитетах края.

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