В Прокопьевске обрушилась крыша вагоноремонтного завода

В Прокопьевске Кемеровской области обрушилась крыша вагоноремонтного завода "Новотранс".



В это время там находились люди. Женщину, пострадавшую от падения обломков, увезли в больницу.



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