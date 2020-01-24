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В Прокопьевске обрушилась крыша вагоноремонтного завода

В Прокопьевске обрушилась крыша вагоноремонтного завода

В Прокопьевске Кемеровской области обрушилась крыша вагоноремонтного завода "Новотранс".

В это время там находились люди. Женщину, пострадавшую от падения обломков, увезли в больницу.

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