Непогода на юго-западе Китая. В провинции Гуйчжоу проливные дожди привели к наводнениям. От паводка и оползней пострадали свыше 2 тысяч домов, разрушены мосты. В ряде городов за сутки выпало 200 миллиметров осадков. Эвакуированы не менее 13 тысяч жителей. Погибли 5 человек. Еще 8 пропали без вести. Власти проводят поисково-спасательную операцию. Напомним, что юг Китая топит и заливает, не переставая, с начала июня.



