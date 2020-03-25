В провинции Хубэй снимают карантин

Властями Китая объявлено о снятии карантина, который несколько месяцев действовал в провинции Хубэй. Для контроля за здоровьем людей, въезжающих в Хубэй или выезжающих за пределы провинции, будет использоваться "код здоровья". Его генерирует программа для мобильного телефона на базе данных о перемещении и контактах. Согласно официальным данным, за последние несколько дней в провинции, считавшейся эпицентром распространения коронавируса, врачами был выявлен только один новый случай заражения. Карантин в Ухане снимут 8 апреля.



