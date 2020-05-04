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В провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19

В провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19

В китайской провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в провинциальном комитете по делам здравоохранения.

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