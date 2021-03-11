В прямом эфире телеканала ESPN на ведущего упала декорация

Нелегкая профессия спортивных журналистов. Эти кадры из Америки. В прямом эфире популярного кабельного телеканала ESPN на ведущего упала декорация. К счастью, все закончилось хорошо. По словам пострадавшего ведущего, врачи не зафиксировали у него серьезных травм - лишь пару шишек и ушибов.