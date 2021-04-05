В. Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма

Президент России сегодня подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Отныне российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление ветеранов.

За подобные действия штраф 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. А если такие сведения распространялись через СМИ и интернет с использованием служебного положения - штраф до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 5 лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.