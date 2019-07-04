В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел масштабный сбой

В работе WhatsApp, Instagram и Facebook по всему миру произошел масштабный сбой. 89 % пользователей Instagram не могли открыть новостную ленту, в Facebook подавляющее большинство жалоб было связано с доступом к сайту. Пользователи WhatsApp жаловались на невозможность подключения к серверу. К этой минуте неполадки устранены. Причиной глобального сбоя стала некая ошибка, допущенная при "регулярном техническом обслуживании". Подробности о ней не приводятся.