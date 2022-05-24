В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров

В Раде предложили разрешить украинским офицерам ликвидировать дезертиров. Депутат от партии "Слуга народа" внесла в парламент законопроект, который предлагает изменения в Устав внутренней службы. Документ предлагает разрешить офицерам в боевой обстановке убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.