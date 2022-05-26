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В рамках Госдепа США создадут China House для координации политики в отношении Пекина

Вашингтон называет Китай самым серьезным вызовом и анонсирует создание в рамках Госдепа структуры для координации политики в отношении Пекина. Называться это новое подразделение будет China House. Сотрудников настраивают на серьезнейшую борьбу.

"Масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели", - цитируют госсекретаря США Блинкена мировые СМИ.

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