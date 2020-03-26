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В районе поисков рухнувшего в Черное море истребителя Су-27 обнаружили сигналы радиобуя
По словам спасателей, есть надежда, что там может находиться пилот самолета. На место оперативно отправили два судна. Поиски не прекращались всю ночь. Операции мешает непогода. Напомним, Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России пропал с экранов радаров при выполнении плановых полетов над Черным морем. Позже самолет подал аварийный сигнал, находясь в 50 километрах от Феодосии.
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