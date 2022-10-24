В районе "Северного потока" в Финском заливе зафиксированы четыре непонятных сейсмособытия

Сейсмологи: в Финском заливе у Выборга зафиксированы четыре непонятных сейсмособытия. Об этом сообщает Радио Sputnik

Четыре сейсмических события неясного происхождения зафиксированы в Финском заливе, следует из сообщений автоматического бота финского Сейсмологического института.

По данным организации, это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Из данных карты на сайте "Газпрома", примерно в том же районе проходит нитка газопровода "Северный поток". При этом точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не получается, отмечает РИА Новости.

Сейсмособытия происходили с 12:35 до 18:32 мск: в 12.35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 -магнитудой 1,5, в 17:54 -магнитудой 1,5, в 18:32 -магнитудой 1,4. Кроме того, еще одно сейсмособытие зарегистрировали в пятницу примерно в этом же районе и в то же время.

Исследователь Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрём отмечает, что речь идет о сравнительно небольших взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Сейсмолог не стал строить догадки о причинах случившегося, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.

26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу -"Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Приангарье сохраняется повышенный уровень сейсмичности.