В разгар туристического сезона в Черногории фиксируют новую вспышку коронавируса

В Черногории в связи с коронавирусом повторно объявлена эпидемия. Страна одна из первых заявила о победе над эпидемией -еще в конце мая. Однако сейчас Минздрав вновь регистрирует значительный рост новых случаев COVID-19: за минувшие сутки их около ста. В Черногории сейчас самый разгар туристического сезона. Из-за всплеска заболеваемости власти вынуждены ввести повторные ограничения. Ношение защитных масок вновь становится обязательным на всей территории Черногории. Исключения составляют пляжи. Запрещена работа ночных клубов и дискотек, ограничено время работы баров и ресторанов. Также запрещены массовые собрания количеством более 40 человек.



