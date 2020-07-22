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В разгар туристического сезона в Черногории фиксируют новую вспышку коронавируса

В Черногории в связи с коронавирусом повторно объявлена эпидемия. Страна одна из первых заявила о победе над эпидемией -еще в конце мая. Однако сейчас Минздрав вновь регистрирует значительный рост новых случаев COVID-19: за минувшие сутки их около ста. В Черногории сейчас самый разгар туристического сезона. Из-за всплеска заболеваемости власти вынуждены ввести повторные ограничения. Ношение защитных масок вновь становится обязательным на всей территории Черногории. Исключения составляют пляжи. Запрещена работа ночных клубов и дискотек, ограничено время работы баров и ресторанов. Также запрещены массовые собрания количеством более 40 человек.

Школьники США требуют открыть школы

В США в Висконсине на протест против карантина вышли школьники и студенты. Учащиеся требуют открыть школы к началу семестра.

Ранее департамент здравоохранения штата внес очередные коррективы в планы по открытию школ. Из-за пандемии открывать учебные заведения к началу семестра не собираются.

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