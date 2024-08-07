В реанимации умер водитель КАМАЗа, врезавшегося в поезд в Волгоградской области

Водитель КАМАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, умер в реанимации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.



"Мужчина, 44 года, из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - информировали в комитете. Ранее в оперативных службах региона уточняли, что водитель КАМАЗа находится в реанимации в тяжелом состоянии.



29 июля КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер на железнодорожном перегоне Гремячая - Котельниково. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Известно, что в момент столкновения в поезде находились 956 пассажиров. В результате происшествия были госпитализированы 55 человек, в том числе дети.

