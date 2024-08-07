3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В реанимации умер водитель КАМАЗа, врезавшегося в поезд в Волгоградской области
Водитель КАМАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, умер в реанимации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мужчина, 44 года, из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - информировали в комитете. Ранее в оперативных службах региона уточняли, что водитель КАМАЗа находится в реанимации в тяжелом состоянии.
29 июля КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер на железнодорожном перегоне Гремячая - Котельниково. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Известно, что в момент столкновения в поезде находились 956 пассажиров. В результате происшествия были госпитализированы 55 человек, в том числе дети.
По данным оперативных служб, причиной схода вагонов стало экстренное торможение из-за выезда КАМАЗа на пути. Отмечалось, что водитель КАМАЗа грубо нарушил правила ПДД и выехал на ж/д переезд перед идущим поездом.
Фото: из открытых интернет-источников
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все