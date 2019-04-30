3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В регионах России бушуют лесные пожары
Более 80 % возгораний приходятся на Приамурье и Забайкалье. Введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки площадь природных пожаров увеличилась почти в четыре раза. Огнем охвачено более 28 тысяч гектаров земли. К ликвидации пожаров привлечены военные и авиация МЧС России. Спасателям удалось отстоять от огня населенный пункт. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространялось и могло перекинуться на жилые территории. Тем временем в регионе сегодня объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Спасатели призывают жителей не разводить открытый огонь.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов