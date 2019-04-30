В регионах России бушуют лесные пожары

Более 80 % возгораний приходятся на Приамурье и Забайкалье. Введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки площадь природных пожаров увеличилась почти в четыре раза. Огнем охвачено более 28 тысяч гектаров земли. К ликвидации пожаров привлечены военные и авиация МЧС России. Спасателям удалось отстоять от огня населенный пункт. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространялось и могло перекинуться на жилые территории. Тем временем в регионе сегодня объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Спасатели призывают жителей не разводить открытый огонь.