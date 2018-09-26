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В реке Темза заметили белого кита

Редкое явление могли наблюдать жители Лондона. В реке Темза заметили белого кита. Экологи заявили, что белуха, скорее всего, потерялась и находится в беде. Людей, которые хотят внимательно рассмотреть кита, попросили делать это с берега, а не подплывать на лодках. Это не первый случай, когда киты заплывают в британские воды.

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