В религиозной школе на севере Афганистана прогремел взрыв, 35 человек погибли

На севереАфганистана в провинции Саманган в здании религиозной школы прогремел взрыв, пишет БелТА со ссылкой на газетуHasht e Subh.

Кто стоит за взрывом, пока неизвестно, ни одна радикальная группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт. В движении "Талибан", которое контролирует Афганистан, пока не прокомментировали инцидент.