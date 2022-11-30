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В религиозной школе на севере Афганистана прогремел взрыв, 35 человек погибли

На севереАфганистана в провинции Саманган в здании религиозной школы прогремел взрыв, пишет БелТА со ссылкой на газетуHasht e Subh.

35 человек погибли, еще 23 получили ранения.

По данным медиков, большинство погибших и пострадавших - школьники.

Место происшествия оцеплено. Подробности не сообщаются.

Кто стоит за взрывом, пока неизвестно, ни одна радикальная группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт. В движении "Талибан", которое контролирует Афганистан, пока не прокомментировали инцидент.

По данным Hasht e Subh, в последнее время в Афганистане участились теракты, что вызывает тревогу у населения.

Фото:pixabay.com

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