В Республике Корея зафиксирован рекордный рост безработицы

В первый раз со времен мирового экономического кризиса 2008 уровень вырос до 4 %. Безработных в Корее в июле стало больше на 277 тысяч. По официальным данным, сокращение рабочих мест из-за карантинных мер продолжается уже 5 месяцев. Наблюдается спад деловой активности.



