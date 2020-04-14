В Республике Корея зафиксирован рекордный уровень безработицы

В прошлом месяце заявки на пособие подали порядка 156 тысяч корейцев, что на 25 % больше марта прошлого года. Как заявили в министерстве финансов страны, это еще не предел. Существует вероятность того, что безработица может увеличиться среди работников, занятых неполный рабочий день, или владельцев малого бизнеса. Рекорды соответственно бьет и общая сумма выплачиваемых государственных пособий. В феврале она составила 643 миллиона долларов. Это на 32 % больше, чем годом ранее.