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В ресторан Роберта Де Ниро на Манхэттене доставили посылку с бомбой
ЧП на Манхэттене. В ресторан голливудского актера Роберта Де Ниро доставили посылку со взрывным устройством. Из заведения посетителей и персонал экстренно эвакуировали, был перекрыт прилегающий квартал. Самодельную бомбу обезвредили саперы. Никто не пострадал. Инцидент произошел меньше чем через сутки после того, как пакеты со взрывчаткой были отправлены чете Клинтонов, экс-президенту США Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу, а также в редакцию телеканала CNN.
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