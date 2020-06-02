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В ресторанах Парижа придумали оригинальный способ дистанцирования

В ресторанах Парижа придумали оригинальный способ дистанцирования

Один из рестораторов подвесил над столиками пластиковые купола, изолирующие гостей друг от друга и от зала. Также новшество позволяет не сокращать число столиков, что является большим плюсом для заведений.

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