В ресторанах Парижа придумали оригинальный способ дистанцирования

Один из рестораторов подвесил над столиками пластиковые купола, изолирующие гостей друг от друга и от зала. Также новшество позволяет не сокращать число столиков, что является большим плюсом для заведений.



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