В резиденции Санта-Клауса до сих пор нет снега

Туроператоры бьют тревогу. Грядут рождественские и новогодние торжества, а в резиденции Санта-Клауса, успевшей стать популярной сезонной достопримечательностью, до сих пор нет снега. В финском городе Рованиеми стоит аномально теплая погода. Из-за того, что зима не спешит в Лапландию, сотни туристов отменяют свои поездки в гости к Санте. Впрочем, метеорологи призывают не огорчаться. Они полагают, что уже через неделю ситуация в регионе изменится. Отметим, что из-за отсутствия снега в Финляндии страдают и медведи, у которых не получается впасть в спячку.



