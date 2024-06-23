В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА.



По сообщению агентства, российские средства противовоздушной обороны сбили в небе 5 целей, но осколки упали на прибрежной территории.



Часть пострадавших уже доставлена в больницу, им оказывается помощь. Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, в результате атаки пострадали жители Учкуевки и Любимовки. Ситуация в Укучевке, по его словам, тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи.

