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В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА.

По сообщению агентства, российские средства противовоздушной обороны сбили в небе 5 целей, но осколки упали на прибрежной территории.

Часть пострадавших уже доставлена в больницу, им оказывается помощь. Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, в результате атаки пострадали жители Учкуевки и Любимовки. Ситуация в Укучевке, по его словам, тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи.

Среди последствий - возгорание жилого дома и леса на площади 150 кв.м возле пансионата "Лазурь", а также приостановление движения на Крымском мосту.

Фото: БЕЛТА

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