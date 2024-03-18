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В результате ДТП на юге Афганистана погиб 21 человек

Серьезное ДТП на юге Афганистана. 21 пассажир погиб, 38 получили различные травмы. Смертельная авария произошла, когда пассажирский автобус по пути в Герат столкнулся с цистерной и мотоциклом. После автобус опрокинулся и загорелся. По факту происшествия начали расследование.

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