В результате ДТП на юге Афганистана погиб 21 человек

Серьезное ДТП на юге Афганистана. 21 пассажир погиб, 38 получили различные травмы. Смертельная авария произошла, когда пассажирский автобус по пути в Герат столкнулся с цистерной и мотоциклом. После автобус опрокинулся и загорелся. По факту происшествия начали расследование.