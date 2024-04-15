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Массовый расстрел в Чикаго: погибла 8-летняя девочка
Массовый расстрел в Чикаго: в результате столкновения двух враждующих банд погибла девочка 8 лет, попали в больницу в критическом состоянии годовалый и 8-летний ребенок. Кроме того, пулевые ранения получили еще 8 человек.
Чикаго стремительно превращается в один из самых опасных городов планеты: при населении в 2,5 млн человек, здесь совершается около 700 убийств в год. Получить пулю может любой: например, нынешние пострадавшие дети всего лишь собирались посетить вместе с родителями религиозное собрание.
Американские города уверенно побеждают своих соперников: населенные пункты Гондураса, Бразилии и Папуа-Новой Гвинеи - в борьбе за звание самых криминальных на планете. И в этом нет ничего удивительного: криминальный элемент из Латинской Америки в последнее время буквально хлынул в США через открытую границу.
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