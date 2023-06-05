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В результате обвала горной породы в Китае погибли 19 человек

В результате обвала горной породы в Китае погибли 19 человек

Обвал горной породы привел к гибели 19 человек в городе Лэшань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), еще 5 пострадали. ЧП произошло 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Обрушение произошло в поселке Юншэн городского округа Цзинькоухэ, уточняется в сообщении. Под завалом оказалась ферма. Спасательная операция закончилась вечером 4 июня.

Фото: pixabay.com

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