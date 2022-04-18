Стоило бы напомнить Штатам, что у них дома ворох проблем никуда не делся. Не проходит и месяца, как на первых полосах вновь стрельба в США. Теракт с пострадавшими, но без жертв произошел в самом большом городе Америки. В результате стрельбы в нью-йоркском метро пострадали по меньшей мере 16 человек.

Преступник зашел в вагон одного из составов, надел противогаз, активировал дымовую шашку и начал беспорядочную стрельбу. С места событий ему удалось скрыться. Несмотря на большое количество улик, полиция смогла найти его только спустя сутки.

За задержанным Фрэнком Джеймсом тянется история арестов еще с 90-ых. Всего за свою жизнь он попадал под стражу 12 раз. В своих постах в соцсетях он критиковал мэра Нью-Йорка и рассуждал о тяжелой жизни городских бездомных. Теперь ему предъявили обвинение в терроризме. Если суд признает его виновным, Джеймсу грозит пожизненное заключение.