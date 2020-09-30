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В результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon погибла женщина

Очередная стрельба во Флориде - в центре обработки заказов компании Amazon. В результате погибла женщина, также сообщается о пострадавшем мужчине. Оба сотрудники центра. На место прибыли полицейские и медики. Подробности выясняются.

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