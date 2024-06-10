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В результате теракта в Индии погибли 9 человек

9 человек погибли, 33 пострадали в результате теракта в Индии. Преступники напали на автобус, который возвращался из популярного индуистского святилища на союзной территории Джамму и Кашмир.

Устроив засаду, террористы без разбора расстреляли находившихся внутри пассажиров. Водитель потерял управление, транспортное средство упало в ущелье. Регион, где произошел теракт, является предметом территориального спора, подобные происшествия там не редкость. На место ЧП отправлены спецслужбы и военные.

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