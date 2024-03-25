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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали более 180 человек, погибших - 137
На протяжении всей ночи люди несли цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе". У полуразрушенного здания прошла масштабная акция "Журавли". Люди зажгли десятки свечей, выстроив скорбную дату - 22 марта.
Работы по разбору завалов после теракта продолжаются. Применяют тяжелую технику. Спасатели сообщили, что удалось разобрать 400 кубометров конструкции. Басманный суд в Москве арестовал всех четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Их поместят в СИЗО. По уточненным данным, в результате теракта пострадали более 180 человек, погибших - 137. Среди них, как сообщили в нашем посольстве, гражданка Беларуси 1978 года рождения.
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