В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали более 180 человек, погибших - 137

На протяжении всей ночи люди несли цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе". У полуразрушенного здания прошла масштабная акция "Журавли". Люди зажгли десятки свечей, выстроив скорбную дату - 22 марта.

Работы по разбору завалов после теракта продолжаются. Применяют тяжелую технику. Спасатели сообщили, что удалось разобрать 400 кубометров конструкции. Басманный суд в Москве арестовал всех четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Их поместят в СИЗО. По уточненным данным, в результате теракта пострадали более 180 человек, погибших - 137. Среди них, как сообщили в нашем посольстве, гражданка Беларуси 1978 года рождения.