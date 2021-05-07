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В результате взрыва в Мале пострадал экс-президент и спикер парламента Мохамед Нашид

Взрыв в столице Мальдив. В результате происшествия пострадал экс-президент и действующий спикер парламента Мохамед Нашид. Ему понадобилась срочная госпитализация. Еще четыре человека получили ранения. Полиция рассматривает версию теракта. Взрыв произошел, когда экс-президент садился в свой автомобиль. Сейчас на месте работают правоохранители. Район оцеплен.


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