В результате взрыва в Мале пострадал экс-президент и спикер парламента Мохамед Нашид

Взрыв в столице Мальдив. В результате происшествия пострадал экс-президент и действующий спикер парламента Мохамед Нашид. Ему понадобилась срочная госпитализация. Еще четыре человека получили ранения. Полиция рассматривает версию теракта. Взрыв произошел, когда экс-президент садился в свой автомобиль. Сейчас на месте работают правоохранители. Район оцеплен.