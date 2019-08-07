В результате взрыва в Кабуле ранены около ста человек

На западе Кабула прогремел мощный взрыв. Ранены около ста человек. В основном это женщины и дети. В 9 часов утра террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле взорвался близ полицейского участка. Ответственность за взрыв в Кабуле уже взяла на себя исламистская группировка "Талибан". В июле, по данным Организации Объединенных Наций, в Афганистане в результате столкновений и взрывов погибли или были ранены свыше 1 500 гражданских лиц.