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В результате землетрясения Турция сместилась на 3 метра к юго-западу
В Турции продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения. Шансов найти под завалами живых людей спустя пять суток после катастрофы все меньше. Хотя чудеса случаются - несколько часов назад из-под руин извлекли живого младенца. Ему нет и года. А накануне вечером удалось спасти женщину с ребенком.
Число жертв стихии в Турции достигло 23700 человек, не менее 80 тысяч ранены.
Появились кадры, которые запечатлели движение литосферных плит в результате землетрясения. По данным геологов, Турция сместилась к юго-западу на целых три метра.
В Сирии людской и материальный урон оказался несколько меньшим. Жертвами стихии здесь стали 1 400 человек, 2 500 тысячи пострадали.
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