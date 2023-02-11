В результате землетрясения Турция сместилась на 3 метра к юго-западу

В Турции продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения. Шансов найти под завалами живых людей спустя пять суток после катастрофы все меньше. Хотя чудеса случаются - несколько часов назад из-под руин извлекли живого младенца. Ему нет и года. А накануне вечером удалось спасти женщину с ребенком.

