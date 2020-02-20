В результате жесткой посадки самолета в Магадане 14 человек госпитализированы

В Магадане частный борт Ан-2 совершил жесткую посадку, рухнув на землю с 10 метров. Самолет якобы не смог набрать нужной высоты при взлете. Все 14 человек, находившиеся на борту, доставлены в больницу. Среди версий рассматривается ошибка пилотирования при взлете.