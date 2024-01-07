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В Риге электробусы, на закупку которых потрачено 19 млн евро, не справляются с морозом

Электробусы в Риге не справляются с морозом. При нынешних погодных условиях общественный транспорт, который был закуплен столицей Латвии за 19 млн евро, оказался почти бесполезным.

Как отмечают местные журналисты, отправившиеся в рейс вместе с водителями, такой транспорт при минусовых температурах способен выполнять выезды только на короткие маршруты.

Парадокс в том, что 35 автобусов, которые движутся за счет электричества, обогреваются с помощью дизельного топлива.

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