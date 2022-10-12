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В Риге и Киеве вандалы захватывают памятники
Война с памятниками продолжается. Очередные сводки поступили с полей сражений в Латвии и Украине. В Риге и Румбуле государственным вандалам удалось победить изваяния, установленные в память о павших советских воинах. Латвийские власти куда-то очень торопятся. Еще весной они составили список из десятков наименований - эти памятники должны быть уничтожены до 15 ноября.
ВКиеве жертвой вандализма стал Александр Сергеевич Пушкин. Бюст, установленный еще 120 лет назад и отлитый на деньги, собранные учителями, сбросили с постамента неизвестные местные патриоты. Они, вероятно, так неизвестными и останутся: полиция поисками варваров не занимается. Пушкину, судя по граффити, отомстили за какого-то офицера ВСУ, погибшего несколько месяцев тому назад.
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