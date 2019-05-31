В Риге избран новый мэр

Им стал экс-глава МВД Латвии, депутат от партии "Честь служить Риге" Дайнис Турлайс. За него проголосовали 32 депутата самоуправления из 60. Среди приоритетов своей работы он назвал борьбу с коррупцией. Напомним, предыдущий глава Риги Нил Ушаков был избран в Европарламент и официально подал в отставку с должности мэра, которую занимал почти 10 лет.



