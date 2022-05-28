Европа соревнуется в вариантах уничтожения исторической памяти. Среди способов как избавиться от памятников - в топе уже самые радикальные. Власти Риги задумались о том, чтобы взорвать монумент воинам-освободителям. Такое предложение рассматривается в Рижской думе. Убрать его должны до 15 ноября. Вице-мэр латвийской столицы уже провел встречу с предпринимателями, которые пожелали участвовать в этом резонансном событии. Марш в защиту мемориала власти запретили. При этом идея уничтожения памятника непопулярна даже среди латышей: в опросе одной из местных газет против сноса высказались 79 %. К участникам шествия обещают применять самые строгие меры полицейского воздействия.