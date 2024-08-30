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В Риге у здания парламента прошел митинг в защиту образования на русском языке
Латыши требуют права выбора. В Риге возле здания парламента прошел митинг против безальтернативного обучения на латышском языке.
В акции приняли участие несколько десятков человек из Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском. В руках протестующие держали плакаты с надписями: "За свободный выбор языка образования", "Я хочу учиться на родном языке". Участники уверены, что только родители могут решать, на каком языке учиться их детям. Ранее в Латвии запретили преподавание на русском во всех школах, включая частные.
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