В Риге у здания парламента прошел митинг в защиту образования на русском языке

Латыши требуют права выбора. В Риге возле здания парламента прошел митинг против безальтернативного обучения на латышском языке.



В акции приняли участие несколько десятков человек из Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском. В руках протестующие держали плакаты с надписями: "За свободный выбор языка образования", "Я хочу учиться на родном языке". Участники уверены, что только родители могут решать, на каком языке учиться их детям. Ранее в Латвии запретили преподавание на русском во всех школах, включая частные.